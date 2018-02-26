ОП проведет мониторинг информационной безопасности школьников в соцсетях

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общественная палата РФ проведет мониторинг информационной безопасности школьников в соцсетях, полученные данные тщательно проанализируют с участием Минобрнауки, Роскомнадзора и силовых структур, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель проекта "Безопасность 2.0", член ОП Елена Сутормина.

"После ряда опасных инцидентов в учебных заведениях российских регионов наши эксперты наблюдают определенное оживление и интерес аудитории несовершеннолетних к специфическому и негативному контенту… В настоящее время мы очень внимательно отслеживаем активность и деятельность различных администраций сообществ для несовершеннолетних и молодежи, тематику и направленность, характер взаимодействия с аудиторией. Безусловно, мы в рамках своей деятельности не нарушаем законодательства о персональных данных и не берем на себя функции профильных ведомств", — заявила Сутормина.

По ее словам, "отчасти понятно, что горячие темы, как это было с теми же суицидами и группами в интернете про "синих китов", всегда вызывают неизбежное любопытство аудитории".

"Обсуждаться подобные вещи, увы, будут, но важно не пропустить на волне этих всех медийных всплесков вполне целенаправленные попытки неизвестных технологов, специализирующихся на психологической обработке, каким-то образом комплексно и массово влиять на молодежь, распространяя контент, провоцирующий девиантное и преступное поведение", — заявила она.

Сутормина отметила, что полученные в ходе мониторинга данные будут подвергнуты "тщательному анализу с участием Минобрнауки, Роскомнадзора, силовых структур, заинтересованных общественных молодежных организаций".