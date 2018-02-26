Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Оттепель в Москву придет еще не скоро, до конца недели в столице ожидается морозная погода почти без осадков, заявил РИА Новости заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"До конца недели оттепель не ожидается. Завтра-послезавтра продолжатся аномальные холода, по области до минус 29 градусов. В первые дни марта тоже будет холодно, но уже не так: 17-20 ночью и 5-10 – днём. В воскресенье минус 10-15 ночью, 4-9 днем. Пока оттепели не видно", – сказал Цыганков.

По его словам, согласно средним многолетним наблюдениям в начале марта в столице обычно минус 5 градусов.

"У нас антициклон, высокое давление стоит над Баренцевым морем и смещается на Балтику. На ближайшие три-четыре дня над нами будет гребень этого антициклона. Поэтому осадков будет мало. Но у нас в феврале уже выпало 176% осадков от нормы, высота снежного покрова составляет 44 сантиметра при норме 38", – уточнил Цыганков.

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