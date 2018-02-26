В цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего в Элисте артиста

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Состояние артиста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова, сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте, стабильное, к нему в реанимацию пустили жену и брата, сообщает пресс-служба цирка.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверки после падения воздушного гимнаста. Как сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев, гимнаст продолжает находиться в искусственной коме.

"На данный момент Антон находится в стабильном состоянии, ухудшения не наблюдается. Даже разрешили жене и брату на минутку зайти к нему в реанимацию. Спасибо большое за ваши переживания и поддержку! Желаем Антону скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в соцсети "ВКонтакте".

Гаджиев ранее сообщил, что причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин. При этом замдиректора по организации гастролей отметил, что артисты самостоятельно готовят и закрепляют свое снаряжение перед выступлением. По его словам, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.