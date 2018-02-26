Рысь, найденную привязанной в московском парке, могут передать в зоопарк

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Рысь, которую обнаружили в парке Зеленограда привязанной к дереву, могут передать в зоопарк, сообщил РИА Новости глава департамента природы Москвы Антон Кульбачевский.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что животное обнаружила местная жительница и обратилась на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты департамента, дикую кошку отправили в центр передержки под Яхромой.

"По оценкам специалистов, рыси около 1,5 лет. Это самец, был найден в нормальном состоянии. Ветеринары центра передержки животных за ним наблюдают. Хозяин пока не обнаружен. Возможно, в будущем рысь передадут в один из зоопарков", — сказал Кульбачевский.