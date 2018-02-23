Севастопольцы отмечают на митинге годовщину Дня народной воли

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Тысячи севастопольцев собрались на митинге на площади Нахимова, посвященном Дню защитника Отечества и четвертой годовщине Дня народной воли – многотысячного митинга 2014 года, на котором севастопольцы приняли решение не признавать государственный переворот на Украине.

Митинг в центре Севастополя начался в полдень, в нем приняли участие депутаты заксобрания, глава парламента Екатерина Алтабаева, губернатор города Дмитрий Овсянников, представители штаба Черноморского флота. До этого по центру города прошли участники народной самообороны Севастополя.

"Четыре года минуло с того исторического нашего митинга, который дал начало Русской весне. Десятки тысяч людей, все севастопольцы тогда выступили против государственного переворота на Украине, против фашизма и национализма. Люди были на блокпостах, патрулировали улицы, стояли у стен городской администрации и горсовета, обеспечивая решения координационного совета. Мы тогда защитили Русский мир, мы выступили за свой русский язык, за свою историю. И наша родина – великая Россия — защитила нас, не допустила кровопролития и беззакония на севастопольской и крымской земле", — сказала на митинге спикер заксобрания города Екатерина Алтабаева.

С праздником севастопольцев со сцены поздравил губернатор города Дмитрий Овсянников, начальник штаба и первый заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал Дмитрий Лиин. Сразу после митинга на площади Нахимова начнется праздничный концерт.

Накануне севастопольцам и гостям города показали боевую технику ВВС и ПВО, стоящую на вооружении в Крыму. Все желающие могли ознакомиться с пусковыми установками комплекса С-400 "Триумф" и "Панцирь-С", посидеть за пультами управления комплексом и за рулём боевых машин, сообщили в пресс-службе ЧФ РФ. Военнослужащие угощали всех желающих кашей и чаем, которые были приготовлены на полевой кухне.

Многотысячный митинг Народной воли (до 30 тысяч участников) состоялся в Севастополе 23 февраля 2014 года. На нем жители Севастополя отказались признавать украинские власти после государственного переворота в Киеве, выбрали народного мэра города Алексея Чалого.

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