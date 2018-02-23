Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Мэр Москвы Сергей Собянин во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе со столичным градоначальником на церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата присутствовали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и члены столичного парламента, правительства Москвы, председатель московского Комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай, а также военнослужащие роты почетного караула.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный День советской армии и военно-морского флота. Этот день, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Кроме того, день 23 февраля стал также неформальным народным праздником всех мужчин.

По данным мэрии, в настоящее время в Москве проживают свыше 80 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и около 85 тысяч ветеранов военной службы.