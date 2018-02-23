Шойгу на форуме "Я - Юнармия" наградил юнармейцев, спасших людей

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам, спасших людей в чрезвычайных ситуациях, на Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме "Я — Юнармия".

"Прежде всего, хотел бы всех нас поздравить с Днем защитника Отечества. Это великий праздник, праздник, заработанный нашими отцами, дедами, русским воинством своими победами и достижениями в защите нашего Отечества", — сказал министр.

Он отметил, что на форуме представлены юнармейцы всех субъектов России. "И это, безусловно, огромная заслуга всех, кто занимается юнармейским движением, любит родину и так или иначе посвятил себя служению Отечеству", — подчеркнул глава Минобороны и поблагодарил за это наставников юнармейцев и их родителей, воспитавших детей достойными гражданами.

Министр обороны обратил внимание юнармейцев на то, что защищать родину можно не только в вооруженных силах, для это есть огромное количество возможностей: можно быть великим спортсменом, великим артистом, можно строить города, машины. "Но все это должно быть посвящено процветанию нашего Отечества, нашей родине", — сказал министр.

"Хотел бы пожелать добра, удачи, успехов и только вперед", — обратился Шойгу к участникам форума.

На торжественной церемонии открытия форума он вручил знаки доблести юнармейцам, которые спасли человеческие жизни.

За отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре, награждены ростовчане Александра Трутнева и Давид Ананян, за отвагу, проявленную при спасении утопающих, — Родион Терехов из Иркутской области.

"Я вас поздравляю, это ваша первая награда, но, абсолютно уверен, не последняя", — сказал министр, вручая награды. По его словам, юнармейцы стали примером для многих, кто вступил в движение. "Сегодня нас почти 200 тысяч, и с каждым днем становится все больше", — заключил глава Минобороны.