МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю Дня защитника Отечества.

Путин подошел к венку, расправил ленты и на несколько мгновений задержался, отдавая дань уважения всем погибшим защитникам Родины.

В торжественной церемонии у стен Кремля приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

Военнослужащие президентского полка установили у Вечного огня венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". В руках глава государства нес букет красных гвоздик. Путин подошел к венку и остановился у него на несколько мгновений, тем самым отдавая дань уважения всем погибшим защитникам Родины. Глава государства возложил цветы к каждой стелле города-героя у Кремлевской стены.

Другие участники церемонии под Гимн России в исполнении военного оркестра возложили к Могиле Неизвестного солдата красные гвоздики. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка.

Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стеллой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.