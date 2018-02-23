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Общество

Дипломат и ученый: коллеги Фалина вспоминают его выдающийся жизненный путь

Сюжет:
Умер Валентин Фалин (10)
02:0523.02.2018
(обновлено: 02:59 23.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов Валентин Фалин. Архивное фотоВалентин Фалин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Легендарный дипломат, опытный аналитик, ученый, блистательный журналист-международник, искусствовед, высокообразованный и эрудированный человек, отличавшийся особой порядочностью и честностью, преданный стране патриот: так вспоминают скончавшегося в четверг на 92-м году жизни бывшего председателя правления Агентства печати "Новости" Валентина Фалина.

Фалин был одним из руководителей АПН — предшественника МИА "Россия сегодня". Он многие годы отдал дипломатической службе — был послом СССР в Бонне, возглавлял международный отдел ЦК КПСС, работал в газете "Известия", в 1986–1988 годах был председателем правления АПН.

"Его всегда будут помнить"

Валентин Фалин - дипломат, политический и общественный деятель, ученый. Архивное фото
© РИА Новости
Киселев о смерти Фалина: его жизнь и труды будут изучать очень долго
Выпускник МГИМО, Фалин уже в начале 1950-х годов выполняет ответственную работу в комитете информации МИД СССР, где готовились аналитические записки для секретариата высшего руководства страны. За его плечами — опыт составления выступлений по внешнеполитической тематике, в том числе по немецкой проблематике, для советского лидера Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Вершиной его дипломатической карьеры стала служба послом СССР в ФРГ. Там он проявил себя как выдающийся и мудрый дипломат.

По воспоминаниям знавшего его германиста и журналиста Евгения Григорьева, именно Фалину страна во многом обязана переломом в отношениях с Западной Германией. К его мнению прислушивались канцлеры ФРГ, он обладал талантом решать самые сложные ситуации, что проявилось, в частности, в приложенных им усилиях по претворению в жизнь Московского договора 1970 года между Москвой и Бонном. Все, кому посчастливилось работать с Фалиным, будут всегда его помнить, подчеркнул Григорьев.

Хорошо знавший его профессор, заслуженный деятель искусств, академик РАХ, многолетний сотрудник АПН и РИА Новости Андрей Золотов отмечает, что Фалин прекрасно проявил себя в исторический период отношений СССР с Германией, оказав весомое влияние на выстраивание отношений между двумя странами. Он отметил его уникальную эрудированность и порядочность, преданность Родине, а также скромность.

Доктор исторических наук, участник переговоров о воссоединении Германии профессор Валентин Фалин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Союзе журналистов России назвали Фалина легендарным человеком
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что агентство гордится тем, что Фалин был одним из руководителей АПН, нашим замечательным предшественником. Фалин — выдающийся историк, журналист, дипломат, творец внешней политики Советского Союза и России, подчеркнул он. Его знания и авторитет были непререкаемы, отметил почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Фалин был примером дипломата-ученого для своих коллег, человеком с огромным аналитическим умом, для которого дипломатия была искусством, сказал его соратник и заместитель в АПН Владимир Милютенко.

Фалин был настоящим профессионалом, его интеллект, знания и человеческие качества позволяют назвать его украшением его эпохи, заявила РИА Новости российский общественный деятель, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева. В 2010 году Фалину была объявлена благодарность президента России.

Дипломат и аналитик

Общественный деятель, экс-председатель правления Агентства печати Новости (АПН) Валентин Фалин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пушков: Фалин был умным и опытным политиком и дипломатом
Доктору исторических наук Фалину, как человеку богатой биографии и колоссального дипломатического и аналитического опыта, было, что рассказать молодому поколению.

В частности, он вспоминал, как встречался с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, характеризуя его как пример для современных немецких политиков. Он отмечал, что после многочисленных встреч и бесед в разных составах смог убедиться в том, что слову экс-канцлера "можно было верить" и он не был человеком "с двойным дном". В этом смысле, подчеркнул он, фигуру Коля следует рассматривать как "школу для нынешней немецкой политики, для тех деятелей, которые руководят сегодня государством на тех или иных постах".

Фалин был также другом и коллегой экс-премьера, бывшего главы МИД России, академика РАН Евгения Примакова. Он рассказывал, что знал Примакова больше 40 лет и вспоминал, как они вместе готовили аналитические записки, в том числе по вариантам решения проблемы Нагорного Карабаха, и как их предложение было "заблокировано одним из членов политбюро".

"Нельзя не отметить его (Примакова) попытки вмешаться в иракскую ситуацию к моменту, когда американцы приняли решение военно вмешаться туда, попытки Хуссейна убедить и более гибкую позицию (занять — ред.) по ряду важных вопросов. Увы, жизнь имеет свои законы, по крайней мере, собственные тенденции, которые даже такие одаренные личности, как Евгений Максимович, переломить не были в состоянии", — вспоминал Фалин.

Как ученый, Фалин высказывался и по историческим темам, в частности, по проблеме попыток фальсификации истории. Так, распространенные в 2015 году утверждения США о том, что ядерные бомбардировки Японии в 1945 году были неизбежны, он называл дезинформацией. По словам историка, не все бытующие трактовки финальной части Второй мировой войны можно считать корректными.

Почетный член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Валентин Фалин на международной научной конференции на тему: VIII Зиновьевские чтения Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Профессор Золотов назвал смерть Фалина огромной потерей
Историк напоминал, что уже тогда американцы прикидывали, сколько атомных бомб понадобится для уничтожения 15-20 советских городов, промышленных и административных центров. При этом США прекрасно знали, что японцы с вступлением Советского Союза в войну с ними должны капитулировать. "Так что бомбы сбрасывались на Японию в расчете на то, что они покажут Советскому Союзу, что в мире теперь один хозяин", — уверял Фалин. По его словам, американцы хотели быть единоличными победителями во Второй мировой войне.

В 2008 году во время вторжения грузинских войск на территорию Южной Осетии Фалин отмечал, что эта ситуация — не локальный конфликт, а проверка России и российского руководства на прочность. "Если бы мы не среагировали так, как среагировало наше руководство…, то мы открыли бы шлюзы для новых провокаций против России, против ее жизненных интересов, для того чтобы нас стеснить, чтобы выстраивать по нашей периферии все агрессивные позиции…", — заявлял тогда Фалин РИА Новости.

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