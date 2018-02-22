Контр-адмирал Севфлота передал орден Мужества вдове полковника Федянина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Контр-адмирал Северного флота Владимир Гришечкин передал вдове смертельно раненного в Сирии командира бригады морской пехоты полковника Валерия Федянина его награду — орден Мужества, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

По данным Минобороны России, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты СФ полковник Валерий Федянин 22 сентября занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама, когда под автомобилем, на котором он следовал, террористами был подорван фугас, в результате чего российский офицер получил множественные ранения. Он был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался 1 октября.

"Сегодня в главной базе Северного флота, Северомроске, прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и 100-летию с момента создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии… После выступления контр-адмирал Владимир Гришечкин передал вдове погибшего при выполнении боевых задач в Сирии полковника Валерия Федянина посмертную награду супруга – орден Мужества", — сказал он.

Ряду военнослужащих Северного флота также были вручены госнаграды.