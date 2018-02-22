МОЭСК переходит в усиленный режим работы из-за морозов в Московском регионе

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Филиалы МОЭСК (входит в "Россети") переходят в режим повышенной готовности в связи с предстоящими морозами в Москве и области, сообщает компания.

"В период праздников, до 8 часов утра 26 февраля 2018 года, во всех филиалах МОЭСК вводится режим повышенной готовности. В Москве и области будет усилен контроль за работой электросетевых объектов компании, в том числе и по причине аномальных морозов, прогнозируемых синоптиками", — отмечает МОЭСК.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей во всех филиалах организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.

Также усилен контроль за эксплуатацией оборудования, установлен особый контроль за всеми электросетевыми объектами. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим. В оперативной готовности находятся 443 бригады и 2,726 тысячи единиц спецтехники.

"В регламентные сроки персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области", — отмечает МОЭСК.

Кроме того, МОЭСК установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти и территориальными сетевыми организациями.