Пострадавших в ЧП в пермской школе отправят на курорт для реабилитации

ПЕРМЬ, 22 фев — РИА Новости. Учительница и ученики четвертого класса, пострадавшие в поножовщине в школе Перми, будут направлены на санаторное лечение в курорт Усть-Качка, сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Все они были госпитализированы, и на сегодняшний день уже выписаны из медицинских учреждений.

Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Решение о реабилитации пострадавших было принято в четверг на заседании правительства Пермского края. Вместе с детьми на весенние каникулы в Усть-Качку отправятся родители, отметили в пресс-службе.

"Для реабилитации пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе № 127, принято решение отправить классного руководителя Наталию Шагулину и учащихся четвертого класса с родителями на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Усть-Качку", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, путевки будут оплачены из резервного фонда правительства Пермского края.

Ранее пострадавшие в ЧП получили материальную помощь из регионального бюджета. Общий объем выплат составил три миллиона рублей.