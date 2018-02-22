Пострадавших в ЧП в пермской школе отправят на курорт для реабилитации

ПЕРМЬ, 22 фев — РИА Новости. Учительница и ученики четвертого класса, пострадавшие в поножовщине в школе Перми, будут направлены на санаторное лечение в курорт Усть-Качка, сообщила пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
Решение о реабилитации пострадавших было принято в четверг на заседании правительства Пермского края. Вместе с детьми на весенние каникулы в Усть-Качку отправятся родители, отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, путевки будут оплачены из резервного фонда правительства Пермского края.
Ранее пострадавшие в ЧП получили материальную помощь из регионального бюджета. Общий объем выплат составил три миллиона рублей.