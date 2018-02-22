Жириновский рассказал, как похудел на пять килограммов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский рассказал журналистам о своей диете, с помощью которой сбросил уже пять килограммов. Секрет диеты Жириновского прост: он уменьшил размеры порций, отказался от сладкого и существенно сократил потребление мучного.

"Я перешел (на диету) без сахара. И знаете что? Было 106 килограммов, сейчас уже 101 — (минус) пять килограммов. Без врачей, без лекарств", — сообщил Жириновский журналистам в четверг во время посещения клиентского отделения Пенсионного фонда в рамках своей избирательной кампании.

"Уменьшать стал питание", — сказал 71-летний политик. Он пояснил, что размер порции на один прием пищи должен умещаться в стандартный стакан. К примеру, на обед политик съедает один половник супа.

Хлеб Жириновский ест один раз в день — также на обед, и ограничивается одним небольшим ломтиком. "Пирожные, сладости, зефир — ничего этого нет", — подчеркнул он.

В январе политик заявил журналистам, что активно следит за своим здоровьем и регулярно сдает все анализы. Он отметил, что считает себя "самым проверенным депутатом в Госдуме". Он также рассказал, что врачи обнаружили у него повышенный уровень холестерина, и он пришел к выводу, что одной из причин этого является плохое качество мяса. Жириновский напомнил, что холестерин повышен и у американского президента Дональда Трампа. Политик предложил ему приехать в Москву и подобрать "такую русскую диету, чтобы он окончательно понизил холестерин".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").