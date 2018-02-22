Жириновский рассказал, как похудел на пять килограммов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский рассказал журналистам о своей диете, с помощью которой сбросил уже пять килограммов. Секрет диеты Жириновского прост: он уменьшил размеры порций, отказался от сладкого и существенно сократил потребление мучного.
"Уменьшать стал питание", — сказал 71-летний политик. Он пояснил, что размер порции на один прием пищи должен умещаться в стандартный стакан. К примеру, на обед политик съедает один половник супа.
Хлеб Жириновский ест один раз в день — также на обед, и ограничивается одним небольшим ломтиком. "Пирожные, сладости, зефир — ничего этого нет", — подчеркнул он.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").