Эксперт: доклад "Голоса" – это своеобразное проявление политической борьбы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обвинения в адрес движения "Волонтеры Победы", которое заподозрили в получении госфинансирования на сбор подписей за выдвижение Владимира Путина, необоснованны и бездоказательны, считает директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.
Ранее движение "Голос" опубликовало доклад, в котором утверждает, что организация "Волонтеры Победы", занимающаяся сбором подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, получает значительную финансовую и иную материальную государственную поддержку, что нарушает принципы равенства кандидатов.
По мнению члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, доклад не содержит конкретных подтверждений того, что сборщикам подписей платили, тем более бюджетные деньги.
"Нет ни одного факта, ни одной расписки, ни одной ведомости, ни одного признания, подтверждения сборщика подписей, что его труд был мотивирован, поэтому доклад основан на домыслах, предположениях, а это не является правовым подходом к оценке ситуации", — заявил Брод.
Он также подчеркнул, что эксперты и общественные организации должны оценивать выборы честно и объективно, исключительно с позиций закона, открыто и беспристрастно.
Он также отметил, что у организации "Волонтеры Победы" есть хорошие перспективы для обжалования подобной информации.
"Я показывал эту информацию разным юристам, правоведам, они посмотрели и сказали, что не увидели здесь ни одного подтверждения выдвинутым обвинениям. Это уже дело "Волонтеров Победы", будут ли они как-то реагировать на это. В принципе, у них есть основания для защиты, для подачи заявления в правоохранительные органы за клеветническую информацию", — заключил член СПЧ.