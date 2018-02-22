Эксперт: доклад "Голоса" – это своеобразное проявление политической борьбы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обвинения в адрес движения "Волонтеры Победы", которое заподозрили в получении госфинансирования на сбор подписей за выдвижение Владимира Путина, необоснованны и бездоказательны, считает директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.

"Это все необоснованные обвинения, которые выдвигаются недоброжелателями. Как правило, любая избирательная кампания связана с проигравшими, победившими, с политической борьбой в целом. Мы видим просто своеобразное, скажем так, проявление политической борьбы. Обвинения неоправданные, голословные, никаких доказательств этих обвинений нет", — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Ранее движение "Голос" опубликовало доклад, в котором утверждает, что организация "Волонтеры Победы", занимающаяся сбором подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты, получает значительную финансовую и иную материальную государственную поддержку, что нарушает принципы равенства кандидатов.

По мнению члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, доклад не содержит конкретных подтверждений того, что сборщикам подписей платили, тем более бюджетные деньги.

"Нет ни одного факта, ни одной расписки, ни одной ведомости, ни одного признания, подтверждения сборщика подписей, что его труд был мотивирован, поэтому доклад основан на домыслах, предположениях, а это не является правовым подходом к оценке ситуации", — заявил Брод.

Он также подчеркнул, что эксперты и общественные организации должны оценивать выборы честно и объективно, исключительно с позиций закона, открыто и беспристрастно.

"То, что организация в прошлые годы получала гранты, бюджетное финансирование, — это еще не основание для того, чтобы сборщикам подписей оплачивали подписи. Деньги выделялись в прошлые годы, в этом году грантового конкурса еще не было, потому очень сомнительный документ и абсолютно неподтвержденные предположения", — добавил Брод.

Он также отметил, что у организации "Волонтеры Победы" есть хорошие перспективы для обжалования подобной информации.

"Я показывал эту информацию разным юристам, правоведам, они посмотрели и сказали, что не увидели здесь ни одного подтверждения выдвинутым обвинениям. Это уже дело "Волонтеров Победы", будут ли они как-то реагировать на это. В принципе, у них есть основания для защиты, для подачи заявления в правоохранительные органы за клеветническую информацию", — заключил член СПЧ.