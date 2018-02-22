Мособлдума приняла в I чтении проект об ограничении продажи вейпов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении проект закона, устанавливающего ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (вейпов), а также жидкостей для них на территории Московской области.

Проект закона разработан комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Он запрещает розничную продажу несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. В случае возникновения у продавца сомнений в совершеннолетии покупателя он будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность и возраст. Как следует из пояснительной записи к законопроекту, он также вводит норму об установлении административной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.

"Законопроект поддержан губернатором Московской области, доработан с учетом поступивших замечаний и предложений… Концепция законопроекта прошла широкое общественное обсуждение, поддержана уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой. Комитет предлагает одобрить законопроект", — сказал председатель комитета-разработчика проекта Андрей Голубев.

"Решение принято", — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам голосования.