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Общество

Букет из воблы или носков: эксперты посоветовали идеи подарков к 23 февраля

10:1922.02.2018
(обновлено: 10:53 22.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии РФ. Архивное фотоВоеннослужащие армии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские мужчины в пятницу будут принимать поздравления и подарки по случаю Дня защитника Отечества. О том, можно ли поздравить мужчину букетом цветов и каких именно, РИА Новости накануне праздника рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

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© Depositphotos / info.zonecreative.it
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Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. В этот день россияне, как правило, чествуют тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил, но дата все же скорее стала просто поводом поздравить мужчин.

"Очень многие мужчины любят такие подарки. Существует определенная форма мужского букета. Это знают флористы. Такие букеты имеют определенную форму. Мужской букет чаще бывает вертикальный. Это рекомендуется, и это очень хороший подарок", — сказала Басманова.

По ее словам, в мужском букете чаще используются гладиолусы, подсолнухи и стрелиция. Также могут быть лилии и розы, однако, в отличие от женского букета, используются цветы более приглушенных оттенков и без каких-либо контрастов.

Букет из воблы 

Как отметила эксперт, сегодня становятся очень популярны не только классические цветочные композиции, но и нестандартные букеты — из воблы или носков.

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© Фото : Владимир Заворохин
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"Я отношусь к этому очень хорошо. Понимаете, есть люди, которые способны понять такого рода юмор. Допустим, если мы с вами сотрудники автомастерской, и мы поздравляем своих коллег, это очень хорошо, если подарить пару букетов из сушеной воблы и ящик пива. Конечно, они будут довольны. Потому что это отвечает их тайным желаниям, скажем так", — сказала Басманова.

Она отметила, что такой подарок не вступает в конфронтацию с этикетом, но тем не менее нужно учитывать место, аудиторию, повод и статус того, кого поздравляют букетом. "На сцене вы же букет носков не подарите. Надо учитывать обязательно", — подчеркнула она.

Индивидуальный подход

Как рассказала Басманова, при создании любого букета, в том числе и мужского, профессиональный флорист всегда учитывает особенности того, кому эти цветы предназначаются.

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"Флорист работает как художник. Если он получает заказ, он учитывает, спрашивает, о каком мужчине идет речь, маленький он или высокий, худенький или крупный. Это учитывается", — сказала она.

Эксперт пояснила, что так, например, хрупкому мужчине небольшого роста не следует дарить огромный букет, а крупному и высокому – маленький.

"Грамотный флорист как художник эти моменты узнает, уточняет и учитывает в облике своего букета как в авторском произведении флористического искусства", — заключила Басманова.

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