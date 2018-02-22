МЧС предупредило о резком похолодании в Москве

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Морозная погода ожидается в Москве и области с понижением температуры до —25 градусов по Цельсию, предупредили в столичном главке МЧС.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха —20..-15°С, местами до —25°С", — говорится в сообщении.

При непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий. Также возможен рост количества ДТП, в том числе — связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.

МЧС рекомендует жителям и гостям столицы в условиях низких температур воздержаться от продолжительного пребывания на улице и надевать теплую одежду и обувь для того, чтобы избежать обморожений. Водителям в морозы рекомендуется отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

При первых признаках обморожения нужно доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки и вызвать врача для оказания медицинской помощи, добавили в пресс-службе.