Госдума хочет выяснить мнение населения о своей работе

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Аппарат Госдумы России объявил тендер на проведение социологических исследований, которые позволят определить ключевые проблемы восприятия населением нижней палаты парламента в текущем году, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

"Цель оказания услуг: выявление, обобщение и анализ оценок деятельности Государственной Думы и структуры общественного запроса к Государственной Думе в 2018 году, а также выявление, обобщение и анализ мнения населения, представителей отдельных целевых групп и экспертного сообщества относительно деятельности Государственной Думы, инициатив и проектов нормативно-правовых актов, ранняя диагностика возможных социальных и общественно-политических конфликтов", — говорится в документе.

Исполнителя планируется определить в конце марта по итогам открытого конкурса. Максимальная цена контракта составляет 25,69 миллиона рублей.

В прошлом году Аппарат Госдумы проводил аналогичный тендер с максимальной ценой контракта 29 миллионов рублей. В нем выиграл ВЦИОМ, оценив свои услуги в 27,9 миллиона рублей, тогда как другой претендент на победу – ООО "Ромир Мониторинг Стандарт" – предложил выполнить эту работу за 17,7 миллиона рублей, следует из данных сайта госзакупок.