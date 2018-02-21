Кудрин рассказал, как подрабатывал в студенческие годы

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал участникам II Молодежного форума Пермского края, что в студенческие годы крыл крышу рубероидом, чтобы иметь карманные деньги, но сейчас у молодежи возможностей заработать гораздо больше.

Кудрин был приглашен губернатором и правительством Пермского края в качестве эксперта на зимнюю сессию молодежного форума. В среду для участников встреч спикер прочитал лекцию на тему "Гуманитарные технологии", в которой поделился со студентами личным опытом и дал советы о том, что нужно делать для достижения успеха в жизни и карьере.

"Когда я бы студентом, у нас все было проще. Чтобы подработать, кто-то разгружал вагоны, а я, допустим, крыл рубероидом крышу. На третьем курсе я устроился на завод", — сказал Кудрин.

По мнению бывшего министра, сегодня у молодого поколения возможностей подрабатывать во время учебы "многократно больше", но и задач, которые необходимо решить, чтобы быть конкурентным на рынке, не меньше. Кудрин уверен, что вырваться в лидеры можно, лишь постоянно осваивая что-то новое.

"Возьмите за правило каждые два-три года повышать квалификацию. Самообразование — главное, что позволит вам быть успешным", — считает Кудрин.

Участникам форума он посоветовал не бояться менять свою специальность, обучаться дистанционно, пробовать себя в международных образовательных программах.