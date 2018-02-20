В Москве для городских служб провели около четырех тысяч учений в 2017 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Около 4 тысяч учений провели для московских городских служб в 2017 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подводя итоги деятельности московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за прошедший год.

"Для обеспечения эффективного взаимодействия городских служб, включая коммунальные, и служб экстренного реагирования было проведено порядка 4 тысяч учений", — сказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что для обеспечения оперативного реагирования на любые ситуации необходима слаженная работа диспетчерских служб и современное оповещение населения. "В прошлом году штатная численность операторов системы 112 увеличилась до 50 человек в смену. В каждой смене выходит три англоязычных оператора", — рассказал он.

Отдельно Бирюков упомянул работу Московского авиационного центра. По его словам, для расширения его возможностей было оборудовано дополнительное освещение на вертолетных площадках при московских больницах, а пилоты прошли подготовку для полетов в ночных условиях. Кроме того, центр ведёт научно-изыскательские работы по введению новых технологий спасения людей из высотных зданий.