Власти рассказали о нарушениях в ценообразовании гостиниц перед ЧМ-2018

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Количество выявленных нарушений, связанных с завышением цен в гостиницах Москвы в преддверии Чемпионата мира по футболу, сократилось более чем в три раза с декабря 2017 года, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало некоторые гостиницы за ряд нарушений, в числе которых — завышение максимальных цен к ЧМ-2018, нарушения в сфере санитарно-эпидемиологических правил, размещение недостоверных цен о стоимости гостиничного обслуживания и другие. Общая сумма штрафов по всем нарушениям составила почти 6 миллионов рублей.

"Что касается завышенных цен на период чемпионата, то в декабре 2017 года департаментом спорта и туризма зафиксировано 33 нарушения, в январе 2018 года — 12, в феврале (по состоянию на 20 февраля) – 9 нарушений", — сообщил РИА Новости Гуляев.

Он отметил, в Москве налажен конструктивный диалог с представителями бизнеса, встречи с которыми проходят на регулярной основе в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по мониторингу соблюдения нормативов максимальной стоимости гостиничного обслуживания.

"Мы проводим профилактические беседы, стараемся донести коллегам информацию о недопустимости подобных случаев. Как правило, администрации гостиниц приводят цены на свои услуги в соответствие с нормативами", — отметил Гуляев.

Глава ведомства подчеркнул, что работа по профилактике таких случаев ведется еще с периода проведения Кубка конфедераций, когда Москомспорт зафиксировал 57 случаев нарушения цен.

"Все участники рынка понимают необходимость предпринятых мер по ограничению максимальных цен за предоставление своих услуг и стараются следовать установленным правилам", — добавил глава ведомства.