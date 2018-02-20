В работе Telegram произошел масштабный сбой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений в мессенджере.

Перебои наблюдаются как в веб-версии Telegram, так и в приложениях Telegram и Telegram X для мобильных устройств.

"Некоторые из наших пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы делаем все возможное для восстановления работы", — сообщается в микроблоге мессенджера в Twitter.

Пользователи мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, отмечают, что Telegram также работает с перебоями в некоторых странах, включая Италию, Испанию, Францию.

Сбои в работе мессенджера уже наблюдались 18 и 25 декабря. Тогда пользователи Telegram сообщали, что сервис работал медленно или не функционировал вовсе, выдавая сообщение server error. Кроме того, 19 декабря основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что его издательский сервис Telegraph недоступен из-за поступивших из России жалоб на ресурс.