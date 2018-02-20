Патрушев раскритиковал госполитику в сфере патриотического воспитания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости. Государственная программа патриотического воспитания на 2016-2020 годы ориентирована на количество проведенных мероприятий, а не на качественный рост числа патриотов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, образовательные организации еще не стали необходимой основой системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. При этом деятельность многих военно-патриотических объединений не имеет единой стратегии, характеризуется ограниченными возможностями и незначительным охватом молодежи.
"Отмечаются недостатки в межведомственном взаимодействии в области информационного противодействия экстремистской и террористической идеологии в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних", — подчеркнул Патрушев.