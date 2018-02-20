Facebook после встречи с Роскомнадзором начал удалять запрещенный контент

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Facebook после встречи с представителями Роскомнадзора начал удалять ссылки с запрещенным контентом, которые до этого удалять отказывался, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Я в феврале встречался с представителями Facebook, и более 4 ссылок за 12 дней было удалено, которые до этого месяцами висели, мы по поводу них переписывались", — рассказал Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора.

Он отметил, что иностранные соцсети в целом сложно идут на сотрудничество с ведомством, не торопятся удалять контент с запрещенной в России информацией, значительно затягивают определенные законом сроки удаления.

После встреч с представителями ведомства запрещенный контент начинает удаляться, сказал Жаров. "У нас встреча очередная проходит в Роскомнадзоре, начинает (запрещенный контент — ред.) удаляться", — рассказал он.

Роскомнадзор 8 февраля после встречи Жарова с представителями Facebook сообщил, что проведет комплексную проверку компании во второй половине 2018 года. В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения компанией Facebook на территории РФ норм и требований российского законодательства.