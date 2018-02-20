Лавров назвал Чуркина фигурой огромного масштаба в дипломатии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин является фигурой огромного масштаба в дипломатии, а также высокопрофессиональным дипломатом и многогранной личностью.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке и был российским представителем в Совете безопасности ООН.

"Мы сегодня отмечаем печальную годовщину: ровно год назад ушел из жизни на своем рабочем посту в Нью-Йорке Виталий Чуркин – наш друг, выдающийся российский дипломат, который вписал славные страницы в историю нашей профессии. То, что он был многогранной личностью, высокопрофессиональным, высокоэрудированным дипломатом, одновременно очень разносторонним человеком, живым, веселым, с хорошим чувством юмора. Наверное, все это делает его фигурой огромного масштаба", — сказал Лавров на конференции, посвященной памяти Чуркина.

Министр иностранных дел России добавил, что Виталий Чуркин на всех должностях с блеском проявлял свои лучшие качества. Он также отметил, что Чуркин смог максимально раскрыть свои таланты на посту постпреда РФ при ООН.