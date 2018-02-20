В Пензе устранили аварию, оставившую без отопления 96 домов

САРАТОВ, 20 фев — РИА Новости. Энергетики во вторник устранили аварию на теплосетях в Пензе, которая в понедельник оставила без теплоснабжения 96 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов, сообщила пресс-служба местного филиала компании "Т Плюс".

Ранее в прокуратуре области сообщили, что центральное отопление в понедельник с 13.00 мск отключили в 96 многоквартирных домах и пяти социально значимых объектах из-за аварии на тепломагистрали (ТМ) №13 в Пензе.

"Ремонтные работы на участке тепломагистрали по улице Каракозова завершены. Подача теплоносителя восстановлена. В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома в районе улиц Коммунистическая, Пролетарская, проспекта Победы. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормам. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства", — говорится в сообщении.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что центральное отопление в понедельник с 10.00 мск также отключили в 54 многоквартирных домах и шести социально значимых объектах в результате еще одной в этот день аварии на теплосетях в Пензе. Энергетики в ночь на вторник устранили повреждение на тепломагистрали №11.

В настоящее время в Пензе 4 градуса мороза.