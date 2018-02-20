Станция "Деловой центр" московского метро будет закрыта с 24 по 25 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Станция "Деловой центр" Солнцевской линии будет закрыта с 24 по 25 февраля, сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Во время работ по интеграции Большой кольцевой линии (БКЛ) в действующую сеть метро — 24 и 25 февраля — поезда Солнцевской линии поедут от "Раменок" до "Парка Победы", после чего проследуют до станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 26 февраля до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту "Раменки" — "Парк Победы" и обратно/

Согласно сообщению, в период закрытия станции метро "Деловой центр" пассажиры по прежнему смогут воспользоваться ближайшей станцией "Выставочная" Филевской линии, а также станцией "Деловой центр" МЦК.