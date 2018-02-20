Станция "Деловой центр" московского метро будет закрыта с 24 по 25 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Станция "Деловой центр" Солнцевской линии будет закрыта с 24 по 25 февраля, сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".
Отмечается, что с 26 февраля до открытия участка БКЛ поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту "Раменки" — "Парк Победы" и обратно/
Согласно сообщению, в период закрытия станции метро "Деловой центр" пассажиры по прежнему смогут воспользоваться ближайшей станцией "Выставочная" Филевской линии, а также станцией "Деловой центр" МЦК.