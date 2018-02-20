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В России начали прием заявок на конкурс президентских грантов

01:1320.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Фонд президентских грантов в 2018 году проведет два конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, прием заявок на участие в первом конкурсе стартует 20 февраля и продлится до 26 марта, результаты планируется объявить не позднее 1 июня, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

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Согласно распоряжению президента РФ, Фонду президентских грантов поручено провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых распределить среди некоммерческих неправительственных организаций страны 8 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

"Заявки на участие в первом конкурсе принимаются до 26 марта. Результаты планируется объявить не позднее 1 июня. С этого же дня победители смогут начать реализовывать свои проекты (с учетом поступления первых средств гранта в течение июня). Максимальный срок реализации проектов – 18 месяцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявок на участие в первом конкурсе стартует уже 20 февраля.

"Объявление о проведении конкурсов этого года и конкурсная документация по первому конкурсу будут опубликованы на сайте президентскиегранты.рф в ближайшие часы, а с полуночи на сайте уже можно будет приступить к формированию и подаче заявок", — говорит генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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По сравнению с прошлым годом объем поддержки увеличен на 1 миллиард рублей, кроме того, добавлено новое грантовое направление "Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства". Требования к заявкам на участие в конкурсе не изменились, кроме проектов, представляемых по новому направлению. Для них положением о конкурсе установлены дополнительные требования. По сути, в рамках нового направления будет проводиться "конкурс конкурсов" – отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов. При этом их победители и лауреаты могут претендовать на получение прямой финансовой поддержки от президента РФ в соответствии с процедурами, установленными координационным комитетом, поясняют в пресс-службе Фонда.

"Рассчитываем, что новое направление по выявлению и поддержке молодых талантов вызовет значительный интерес у некоммерческих организаций, проводящих конкурсы в различных сферах культуры и искусства. Хочу также отметить, что 2018 год объявлен указом президента России годом добровольца (волонтера). В этой связи ждем дальнейшего роста количества социально значимых проектов по развитию добровольчества в нашей стране. Только в 2017 году поддержку в указанной области получили 729 проектов на сумму 1,5 миллиарда рублей", — добавил Чукалин.

Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Все проекты будут также представляться на конкурс в электронной форме через сайт Фонда президентских грантов. Число обязательных документов заявки сведено до одного – копии устава организации, при этом если участник конкурса в прошлом году уже загружал этот документ в систему и в него не вносились изменения, повторно загружать его не потребуется.

Впервые  в этом году появилась возможность подать на конкурс "долгосрочные" проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный – до 3 лет – срок грантового финансирования. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках 3 направлений: "поддержка проектов в области науки, образования, просвещения", "выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства" и "развитие институтов гражданского общества".

Отмечается, что с конца января Фонд президентских грантов провел семинары по вопросам подготовки проектов на конкурс уже в 11 регионах и планирует в феврале-марте организовать еще не менее 15 таких мероприятий. Ближайшие пройдут 21 февраля в Мурманске и Пензе. Для заявителей также разработаны подробные методические материалы.

В прошлом году на два конкурса было представлено 16,166 тысячи проектов, из которых 3213 были поддержаны. Общая сумма выделенных грантов составила почти 7 миллиардов рублей.

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