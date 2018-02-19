Захарова рассказала, как Чуркин учил готовить экспромты

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Постпред России при ООН Виталий Чуркин научил всех, что экспромт должен быть хорошо подготовлен, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в фильме Сергея Брилева "Чуркин" на канале "Россия 1".

По словам Захаровой, от Чуркина она поняла, что не должно быть "лобовой" пропаганды в дипломатии.

"Это точно не про него… Еще один урок он преподал всем — это то, что экспромт должен быть хорошо подготовлен, но это не заранее сделанная заготовка, которую ты ждешь, когда будешь использовать. Этот экспромт готовится всю жизнь", — сказала Захарова.

"Европейцы приезжали к семье Чуркина – как они называли, "Виталий и Ирина", приезжали как к своим. Это было особое качество у него", — добавила она.

Друг дипломата актер Борис Токарев заметил, что, когда Чуркин был послом в Бельгии, у него была "фантастическая" популярность.

"Это наше наследие дипломатическое", — вспоминает Чуркина глава МИД РФ Сергей Лавров.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Фильм вышел в канун годовщины смерти дипломата.