Лавров рассказал о подарке Чуркину от Республики Сербской

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин внес огромный вклад в обеспечение прав Республики Сербской, где ему даже подарили участок земли, рассказал в фильме Сергея Брилева "Чуркин" на канале "Россия 1" глава МИД Сергей Лавров.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Фильм вышел в канун годовщины смерти дипломата.

"Он внес огромный вклад в урегулирование кризиса на Балканах и в обеспечение законных прав Республики Сербской", — сказал Лавров.

"Ему даже подарили участок земли в Республике Сербской, по-моему, он там ни разу не побывал", — отметил глава МИД.

Друг дипломата, актер Борис Токарев рассказал, что в работе Чуркина было много переломных моментов, из которых он всегда выходил с честью. "Сербскую историю взять, когда он поехал в квадрат, который могли бомбить, и собрал там пресс-конференцию. Он собой закрыл просто это место", — заявил Токарев.

Он также вспомнил слова своего друга: "Когда выйду на пенсию, Боря, мы соорудим фильм, художественный фильм о дипломатической работе и жизни — это невероятно интересно, если посмотреть на все изнутри".