Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Уличная схема линий Московского метро у входа на станцию Лубянка. Архивное фото

Уличная схема линий Московского метро у входа на станцию Лубянка. Архивное фото

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

"Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Мосметро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще.