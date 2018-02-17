Глава Челябинской области рассказал о собаке из новогоднего видеообращения

CОЧИ, 17 фев — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи о собаке, с которой он снялся в новогоднем ролике.

Ранее сообщалось, что в новогоднем видеообращении губернатора Челябинской области к жителям региона рядом с ним в кадре появилась собака.

По словам собеседника агентства, авторство ролика – коллективное, идею навеял наступающий год собаки. "Надеюсь, что ролик вызвал добрую улыбку. Мы ставили такую цель", — сказал губернатор.

Как рассказал Дубровский, в кадре с ним была бельгийская овчарка по кличке Тора, что в переводе означает "учение", "закон". Ей 3,5 года. Тора служебная собака и специализируется на поиске взрывчатых веществ. Осенью 2017 года она выезжала на осмотры зданий в связи с волной ложных сообщений о минировании в Челябинске.

"Когда я посмотрел ролик, то понял, что собака играла лучше, чем я. Очень терпеливо", — пошутил собеседник агентства, отметив, что Тора проявила выдержку, выполняя все указания кинолога на протяжении нескольких дублей видеозаписи.

"Собака во время съемок не пострадала. Мы ее покормили, погладили и отправили, сейчас она продолжает нести свою службу", — пояснил Дубровский.