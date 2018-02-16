Ингушетия изучит опыт Дагестана по трудоустройству молодежи в Москве

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Ингушетия изучит опыт Дагестана, который заключил соглашение со службой занятости Москвы о возможном трудоустройстве молодежи республики на предприятиях столицы, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Местные СМИ в конце января сообщили со ссылкой на Дагестанский молодежный центр занятости "Успех" минтруда республики, что службы занятости Дагестана и Москвы договорились о формировании пула крупных работодателей на территории столицы, которые предоставят большое количество вакансий для дагестанской молодежи.

"Это хороший проект. Мы бы тоже с удовольствием в этом поучаствовали, чтобы те молодые ребята, которые по ряду причин не могут найти работу в республике, могли бы поехать на заработки не только в Москву и Московскую область, но и в другие регионы. Я уже дал поручение изучить этот опыт. Посмотрим и тоже, наверное, пойдем по этому пути, будем предлагать молодым ребятам трудоустройство", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, планирует ли Ингушетия перенять опыт Дагестана.

Он отметил, что уже сейчас более 300 молодых специалистов из Ингушетии работают в других регионах на государственной и муниципальной службе.

"По моей просьбе многие губернаторы принимают на работу в администрации регионов и муниципальных наших молодых специалистов, окончивших вуз в этих регионах. Уже более 300 человек получают опыт муниципального и государственного управления за пределами Ингушетии",- сказал глава республики.

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