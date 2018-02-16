В Поморье просят перевести выплату северных надбавок на федеральный уровень

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос снятия с региональных бюджетов обязательств по выплате северных надбавок и перевести их на федеральный уровень.

По словам Орлова, часть обязательств по выплатам надбавок населению Крайнего Севера переданы на уровень субъектов РФ, что не лучшим образом сказывается на развитии этих регионов и демографической ситуации.

"Демографическая ситуация в наших регионах продолжает оставаться крайне негативной — отъезд. Мы, безусловно, анализируем, с чем это связано, и помимо того, что это связано со стоимостью электроэнергии, транспортной доступностью, тема льгот Крайнего Севера, безусловно, оказывает влияние", — сказал Орлов на встрече Медведева с главами регионов России на инвестиционном форуме в Сочи.

Не справляется, по информации Орлова, с выплатами северных надбавок и малый и средний бизнес Архангельской области. Он отметил, что многие предприниматели рассматривают вопрос перевода бизнеса в более южные регионы.

"Мне кажется, было бы очень важно, и я, Дмитрий Анатольевич, к вам обращаюсь, уже назрела жесткая необходимость построить серьезную работу по отработке этих гарантий Крайнего Севера, потому что каждый раз это остается на ответственности регионов, но при этом это все-таки обязательства государства", — заявил Орлов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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