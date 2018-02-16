Написавший Медведеву и уволенный педагог из Таганрога вернулся на работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Обратившийся с жалобой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и вскоре уволенный преподаватель Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко рассказал, что уже вернулся на рабочее место.

В конце января Макаренко написал премьеру письмо с жалобой на отсутствие индексации зарплаты. Через некоторое время он был уволен, официальной причиной стали дисциплинарные нарушения. Однако сам педагог связывал свое увольнение с обращением к Медведеву. Министерство образования и науки Ростовской области 3 февраля опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало его письмо. Позже директор техникума уволилась по собственному желанию. В четверг в техникуме агентству сообщили, что Макаренко восстановят в должности, а исполняющим обязанности директора назначена Людмила Прорерва.

"Я уже на рабочем месте, разговариваю с вами из своего кабинета, готовлю документы для нового исполняющего обязанности директора", — сказал РИА Новости Макаренко.

Ранее сообщалось, что созданная после увольнения преподавателя рабочая группа в ходе проверки не выявила нарушений трудового законодательства и невыполнения указов президента. Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов назвал увольнение Макаренко несправедливым, так как это заслуженный учитель РФ.

Информация об увольнении Макаренко вызвала широкий общественный резонанс. Премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в ситуации с увольнением. Проверку трудового законодательства организовала прокуратура Ростовской области.