Педагога из Таганрога, пожаловавшегося Медведеву, восстановят в должности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Исполняющая обязанности директора таганрогского техникума Людмила Прорерва сообщила коллективу, что преподаватель Виктор Макаренко, уволенный после обращения с жалобой к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, будет восстановлен в должности, сообщил РИА Новости сотрудник техникума.

В конце января Макаренко написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с жалобой на отсутствие индексации зарплаты. Через некоторое время он был уволен, официальной причиной стали дисциплинарные нарушения. Однако сам педагог связывал свое увольнение именно с обращением в министерства и к Медведеву.

Министерство образования и науки Ростовской области 3 февраля опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало его письмо. Спустя примерно неделю стало известно, что директор техникума уволилась по собственному желанию, а рабочая группа рекомендовала временно исполняющему обязанности, который будет назначен, восстановить Макаренко в должности замдиректора техникума.

"И.о. директора назначена Людмила Ивановна Прорерва… Сегодня объявили, что Макаренко будет восстановлен (в должности — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, вероятно, это произойдет в самое ближайшее время.

Информация об увольнении Макаренко вызвала широкий общественный резонанс. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в ситуации с увольнением. Проверку трудового законодательства организовала прокуратура Ростовской области.