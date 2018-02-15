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Общество

Адвокаты о поручении Путина: от усиления надзора за следствием выиграют все

16:0815.02.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 15 февраля 2018Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. От усиления надзора прокуратуры за следствием выиграют и защитники, и суды, и все общество, заявили опрошенные РИА Новости адвокаты, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры.

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор юстиции Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В четверг глава государства на коллегии Генпрокуратуры поручил "существенно усилить надзор за следствием на всех уровнях".

"От возврата к усилению надзора за следствием выиграют все – и защита, и суды, а самое главное – общество, потому что … нет системы, которая могла бы очень существенно относиться к ошибкам следствия, что приводит к тому, что часто на скамью подсудимых попадают невиновные, либо к ним применяют наказание, которое не соответствует содеянному", — считает адвокат Тимофей Гриднев.

По его словам, десятилетие, прошедшее с начала реформы прокуратуры (2007 год), показало ошибочность этого решения, и "очень хорошо, что выводы по этому вопросу сделаны правильные и теперь мы рассматриваем вопрос о возвращении надзора над следствием".

Гриднев отметил, что, по мнению многих адвокатов и судей, уровень расследований "катастрофически упал" из-за отсутствия надзорного органа, который мог бы не только смотреть дела, но и принимать по ним противоположные следствию решения.

Александра Ламонов. Архивное фото
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
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"Мы знаем много случаев, когда даже резонансные дела возвращались на дополнительное расследование, но в последнее время участились возвраты дел и судами… потому что следствие в настоящее время зашло в стадию не расследования, а оформительства", — продолжил защитник.

Также, по его словам, прокуратуре не хватало 10 дней (или 30 в сложных случаях), отводимых по закону для утверждения обвинительного заключения перед отправкой в суд, "потому что за тот короткий период … не всегда была возможность всесторонне и объективно дать оценку следствию".

"Гораздо правильнее, когда прокуратура в течение расследования уголовного дела надзирает за следствием, реагирует на жалобы стороны защиты, истребует дело, может принять от себя определенные решения и направить решения в нужное русло", — сказал Гриднев.

С ним согласен его коллега — адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов: по его словам, в профессиональном сообществе давно говорили о необходимости усилить роль прокуратуры в надзоре за следственными органами.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"В силу пробелов законодательства складываются порой анекдотичные ситуации, когда прокуратура по несколько раз указывает следственным органам на одно и то же нарушение, которое так и не устраняется. Призыв президента логичен и, можно с уверенностью сказать, будет поддержан в профессиональном сообществе", — сказал Башилов.

По его словам, инициативы усилить полномочия прокуратуры ранее предлагались на разных уровнях, в том числе комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Экспертно-консультативный совет при комитете сейчас разрабатывает проект федерального закона, направленного на усиление роли прокуратуры в процедуре расследования уголовных дел.

Кроме того, по словам Башилова, заявление Путина можно интерпретировать в контексте не утихающих последние годы слухов о возможной реформе Следственного комитета.

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