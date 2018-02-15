Адвокаты о поручении Путина: от усиления надзора за следствием выиграют все

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. От усиления надзора прокуратуры за следствием выиграют и защитники, и суды, и все общество, заявили опрошенные РИА Новости адвокаты, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на коллегии Генпрокуратуры.
"От возврата к усилению надзора за следствием выиграют все – и защита, и суды, а самое главное – общество, потому что … нет системы, которая могла бы очень существенно относиться к ошибкам следствия, что приводит к тому, что часто на скамью подсудимых попадают невиновные, либо к ним применяют наказание, которое не соответствует содеянному", — считает адвокат Тимофей Гриднев.
По его словам, десятилетие, прошедшее с начала реформы прокуратуры (2007 год), показало ошибочность этого решения, и "очень хорошо, что выводы по этому вопросу сделаны правильные и теперь мы рассматриваем вопрос о возвращении надзора над следствием".
Гриднев отметил, что, по мнению многих адвокатов и судей, уровень расследований "катастрофически упал" из-за отсутствия надзорного органа, который мог бы не только смотреть дела, но и принимать по ним противоположные следствию решения.
Также, по его словам, прокуратуре не хватало 10 дней (или 30 в сложных случаях), отводимых по закону для утверждения обвинительного заключения перед отправкой в суд, "потому что за тот короткий период … не всегда была возможность всесторонне и объективно дать оценку следствию".
"Гораздо правильнее, когда прокуратура в течение расследования уголовного дела надзирает за следствием, реагирует на жалобы стороны защиты, истребует дело, может принять от себя определенные решения и направить решения в нужное русло", — сказал Гриднев.
С ним согласен его коллега — адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов: по его словам, в профессиональном сообществе давно говорили о необходимости усилить роль прокуратуры в надзоре за следственными органами.
По его словам, инициативы усилить полномочия прокуратуры ранее предлагались на разных уровнях, в том числе комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Экспертно-консультативный совет при комитете сейчас разрабатывает проект федерального закона, направленного на усиление роли прокуратуры в процедуре расследования уголовных дел.
Кроме того, по словам Башилова, заявление Путина можно интерпретировать в контексте не утихающих последние годы слухов о возможной реформе Следственного комитета.