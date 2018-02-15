Путин призвал правоохранительные органы решительно бороться с коррупцией

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы должны максимально решительно действовать в вопросе борьбы с коррупцией, в этой сфере им гарантирована поддержка государства, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы постоянно об этом говорим, но с повестки дня этот вопрос (борьба с коррупцией — ред.), к сожалению, пока не снят. Прошу действовать здесь максимально решительно. В такой работе правоохранительные органы получат всю необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опереться на солидарную консолидированную позицию граждан России", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.