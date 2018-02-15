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Общество

Путин рассказал об увеличении количества экстремистских преступлений

15:0015.02.2018
(обновлено: 15:24 15.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Количество экстремистских преступлений в прошлом году выросло почти на 5%, а с момента появления у прокуроров возможности блокировать ресурсы с противоправным контентом в интернете закрыто почти 3 тысячи сайтов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Операция по задержанию кавказских боевиков в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделить противодействию экстремизму. В прошлом году число подобных преступлений выросло почти на 5% по сравнению с 2016 годом", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Российский лидер отметил, что четыре года назад Генпрокуратура получила полномочия по блокировке сайтов, содержащих информацию экстремистского характера.

"За эти годы по требованию прокуроров заблокировано свыше 3 тысяч интернет-страниц, с более чем 70 тысяч сайтов удалены прямые призывы к экстремистской деятельности", — сказал Путин.

Он отметил, что "нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны".

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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arrghh
А сколько из заблокированных ресурсов/сообщений оказались реально экстремисткими, почему не сказал?? Очень удобная статья, блокируй что хочу.
15:33
15.02.2018
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andreas1965.65
...серъёзную угрозу для нашего общества...Какой экстремизм? Чем вы там занимаетесь? Я вот тут в Германии решил с русских сайтов скачать мелодии с советских мультиков и что я увидел? Все советские мультики переделаны в порно и ни что не закрыто, т,е, ребёнок открывает нормальный мультик, а рядом висит рисованная порнуха со сказочными персонажами. Потом народу жалуются, что за год 35000 изнасилований детей. Ребята из кремля, такого бардака не было даже в, как вы говорите "в лихих 90-х"!!! Зато свобода слова! Это не свобода, а страусиная политика, когда голова, как бы спряталась, а задница то наружи.
15:30
15.02.2018
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