Путин рассказал об увеличении количества экстремистских преступлений

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Количество экстремистских преступлений в прошлом году выросло почти на 5%, а с момента появления у прокуроров возможности блокировать ресурсы с противоправным контентом в интернете закрыто почти 3 тысячи сайтов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделить противодействию экстремизму. В прошлом году число подобных преступлений выросло почти на 5% по сравнению с 2016 годом", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Российский лидер отметил, что четыре года назад Генпрокуратура получила полномочия по блокировке сайтов, содержащих информацию экстремистского характера.

"За эти годы по требованию прокуроров заблокировано свыше 3 тысяч интернет-страниц, с более чем 70 тысяч сайтов удалены прямые призывы к экстремистской деятельности", — сказал Путин.

Он отметил, что "нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны".