Чайка поручил проверить, как объекты ЧМ по футболу защищены от диверсий

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить все объекты чемпионата мира по футболу на предмет "противодиверсионной устойчивости".

"Поручаю еще раз провести их ревизию в целях реального выполнения внесенных требований, осуществления комплекса мер противодиверсионной устойчивости на всех объектах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу", — сказал Чайка в четверг на заседании итоговой коллегии ведомства.