Страховщики начали первые выплаты семьям жертв крушения Ан-148

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Страховые компании начали первые выплаты семьям жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье, сообщил журналистам в четверг глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Да, по моей информации, первые выплаты уже начались. Речь идёт о первом транше в размере 100 тысяч рублей. В принципе готовы уже документы по ряду семей и родственников погибших пассажиров и на полную сумму с разовых возмещений — 2 миллиона 25 тысяч рублей", — сказал Соколов.

Также приняты решения о выплатах ряда субъектов РФ дополнительной страховки, в частности, Московской области, добавил министр.