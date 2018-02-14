Эксперт прокомментировал проект о пожизненном заключении для педофилов

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Концепция законопроекта о пожизненном заключении для педофилов по своей сути правильна, но документ должен быть досконально проработан, включая механизмы проведения экспертиз, чтобы исключить ситуации необоснованных обвинений, считает член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Законопроект, устанавливающий пожизненное лишение свободы для педофилов, был внесен в Госдуму в среду. Авторами документа, кроме вице-спикера Ирины Яровой, также значатся вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие.

"Я считаю, что этот законопроект, по сути своей, правильный, инициатива правильная, но ее нужно настолько досконально процедурно прописать, включая экспертизы, чтобы невозможно было (незаслуженно) обвинить людей в данной истории", — сказал РИА Новости Кабанов, возглавляющий в СПЧ постоянную комиссию по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами.

Он отметил, что при обвинениях в педофилии, доказать обратное крайне сложно, даже если человек невиновен, практика оправдания по таким делам практически нулевая.

"Любой криминолог, следователь скажет, что, к сожалению, на сегодняшний момент мы имеем уже некую тенденцию, особенно связанную с тем, что у нас дети достигают очень рано и полового созревания, и информационно подготовлены, — мы видим, например, заявления против учителей", — уточнил собеседник агентства.

Безусловно, следует ужесточать и законы, связанные с распространением детской порнографии, считает он. Роскомнадзор работает в этой сфере, в борьбе с распространением такого контента есть успехи, но доступ к нему все равно сохраняется, уточнил он. "Естественно, ужесточение нужно, но просто мы должны понимать, что надо четко предусмотреть процедуры, чтобы это все не превратилось в некое политическое действо", — заключил Кабанов.