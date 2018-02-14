РВИО и МИД России договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) и МИД России подписали в среду соглашение о сотрудничестве, чтобы повысить за рубежом внимание к российской истории, просветительским и научным проектам, сообщила пресс-служба РВИО в среду.

Соглашения подписали председатель РВИО министр культуры России Владимир Мединский и глава МИД Сергей Лавров.

"Подписывая соглашение… мы не столько закладываем планы на будущее, сколько документируем реально идущую работу. РВИО за рубежом находится в теснейшем контакте с нашими диппредставительствами, посольствами, Опираясь на их каждодневную помощь, мы открыли множество памятников за рубежом… Мы занимаемся работами с военными кладбищами в Чехии, Австрии, Польше, где работать сейчас становиться тяжелее", — сказал Мединский.

По его словам, работа идет каждый день и на каждом этапе "видна реальная помощь наших дипломатов".

Цель соглашения — сотрудничество в распространении за рубежом информации, направленной на повышение внимания к российской истории, просветительским и научным проектам, популяризация достижений военно-исторической науки и воспитание патриотизма, сохранение российского военно-исторического наследия за рубежом, а также развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Помимо этого, в рамках соглашения предполагается изучение российского военно-исторического наследия за рубежом, увековечение памяти погибших при защите Отечества, издательская деятельность, поддержка общественных инициатив и развитие военно-исторического туризма.

С момента создания Российское военно-историческое общество реализовало несколько разноплановых проектов за рубежом – от установки небольших бюстов и стел, до проведения поисковых экспедиций и мультимедийных выставок. В продолжение заложенного тренда инициирован международный музейный проект.