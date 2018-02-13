Цветы в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в районе места трагедии. 13 февраля 2018

Цветы в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в районе места трагедии. 13 февраля 2018

САРАТОВ, 13 фев — РИА Новости. Власти Саратовской области выделили по 1 миллиону рублей в качестве материальной помощи семьям четырех членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, следует из опубликованного во вторник постановления правительства региона.

"Выделить министерству социального развития области денежные средства в размере 4 миллионов рублей для выплаты материальной помощи членам семей граждан, погибших в результате авиакатастрофы пассажирского авиалайнера Ан-148… Расходы… произвести за счет средств резервного фонда правительства области текущего года", — говорится в документе.

Согласно постановлению, право на материальную помощь имеют постоянно проживающие на территории Саратовской области члены семей погибших бортпроводниц Ан-148 Виктории Коваль и Анастасии Славинской, а также техников потерпевшего крушение борта Андрея Ревякина и Олега Сергеева, которые также проживали на момент ЧП в регионе.

"Материальная помощь назначается при условии обращения за ее назначением до 1 апреля 2018 года. Материальная помощь членам семьи гражданина, погибшего в результате чрезвычайной ситуации, назначается в равных долях в общем размере 1 миллион рублей", — указано в документе.

Отмечается, что заявление о назначении материальной помощи с приложением документов подается в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Ранее в пресс-службе авиакомпании уточнили, что четверо из шести членов экипажа Ан-148 являлись жителями Саратовской области.