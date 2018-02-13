Московский уголовный розыск возглавил генерал Сергей Кузьмин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новым начальником Московского уголовного розыска назначен генерал Сергей Кузьмин, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
До этого Кузьмин был заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В ноябре 2017 года получил первое генеральское звание — генерал-майора.
Бывший глава Московского уголовного розыска Игорь Зиновьев с октября 2016 гола возглавляет УВД по Восточному округу Москвы. На время отсутствия постоянного руководителя обязанности начальника МУР исполнял Александр Быненко, прикомандированный из Главного управления уголовного розыска МВД РФ.