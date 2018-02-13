Московский уголовный розыск возглавил генерал Сергей Кузьмин

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новым начальником Московского уголовного розыска назначен генерал Сергей Кузьмин, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

"Указом президента РФ на должность заместителя начальника полиции ГУМВД по Москве – начальника Управления уголовного розыска назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин", — говорится в сообщении.

До этого Кузьмин был заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В ноябре 2017 года получил первое генеральское звание — генерал-майора.

Бывший глава Московского уголовного розыска Игорь Зиновьев с октября 2016 гола возглавляет УВД по Восточному округу Москвы. На время отсутствия постоянного руководителя обязанности начальника МУР исполнял Александр Быненко, прикомандированный из Главного управления уголовного розыска МВД РФ.