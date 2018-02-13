В Еврейской АО установили мемориальную доску погибшему в Сирии Шевченко

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Мемориальная доска военнослужащему Никите Шевченко, который погиб при сопровождении гуманитарного груза в Сирии, установлена во вторник на здании школы в Биробиджане Еврейской АО, где он когда-то учился, сообщает мэрия города.
12 февраля 2018 года ему бы исполнилось 25 лет. У него осталась жена и маленький сын.
"Мемориальная доска Никите Шевченко установлена на здании школы №9 в Биробиджане. У школы состоялся траурный митинг,… по окончании церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего минутой молчания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на церемонии присутствовали мэр Биробиджана Евгений Коростелев, председатель городской Думы Павел Ворожбит, представители правительства области, служители церкви, учащиеся школы, военнослужащие Биробиджанского гарнизона, родные и близкие погибшего солдата.
Медсестры-россиянки старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова погибли 5 декабря 2016 года. У них остались семьи и дети.