В Еврейской АО установили мемориальную доску погибшему в Сирии Шевченко

Открытие мемориальной доски в честь Никиты Шевченко на здании общеобразовательной школы № 9 в ЕАО. 13 февраля 2018

Открытие мемориальной доски в честь Никиты Шевченко на здании общеобразовательной школы № 9 в ЕАО. 13 февраля 2018

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Мемориальная доска военнослужащему Никите Шевченко, который погиб при сопровождении гуманитарного груза в Сирии, установлена во вторник на здании школы в Биробиджане Еврейской АО, где он когда-то учился, сообщает мэрия города.

Житель Еврейской АО Никита Шевченко погиб 17 июля 2016 года при сопровождении гуманитарного груза в Алеппо. Ему было 23 года. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Никита награжден орденом Мужества посмертно.

12 февраля 2018 года ему бы исполнилось 25 лет. У него осталась жена и маленький сын.

"Мемориальная доска Никите Шевченко установлена на здании школы №9 в Биробиджане. У школы состоялся траурный митинг,… по окончании церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего минутой молчания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии присутствовали мэр Биробиджана Евгений Коростелев, председатель городской Думы Павел Ворожбит, представители правительства области, служители церкви, учащиеся школы, военнослужащие Биробиджанского гарнизона, родные и близкие погибшего солдата.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в Биробиджане открыли мемориальную доску медсестрам госпиталя Восточного военного округа, погибшим год назад при обстреле мобильного госпиталя Минобороны РФ в Сирии. Доску установили на территории Биробиджанского медицинского колледжа, где они обучались.

Медсестры-россиянки старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова погибли 5 декабря 2016 года. У них остались семьи и дети.