Дальневосточные и сибирские спасатели готовятся к сезону паводков

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточные и сибирские спасатели впервые проводят совместные учения перед сезоном паводков в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
В пресс-службе также сообщили, что в распоряжении дальневосточных подразделений есть семь медицинских модулей. При транспортировке пострадавших лётчики и спасатели взаимодействуют с медиками, поэтому тренировочные полёты проходят совместно с бригадами врачей для лучшей координации.
В учениях задействованы три самолёта, два вертолёта и беспилотные аппараты, добавили в ведомстве.