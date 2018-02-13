Дальневосточные и сибирские спасатели готовятся к сезону паводков

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Дальневосточные и сибирские спасатели впервые проводят совместные учения перед сезоном паводков в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"На территории Приморского края впервые дальневосточные и сибирские спасатели совместно готовятся к опасному сезону паводков… Отрабатываем различные ситуации — переброска аэромобильных групп в зону условных ЧС, десантирование спасателей в труднодоступной местности, формирование спасательных автоколонн с привлечением тяжёлой техники и марш-броски в условные районы, выполнение элементов инженерной защиты населённых пунктов от паводковых вод", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что в распоряжении дальневосточных подразделений есть семь медицинских модулей. При транспортировке пострадавших лётчики и спасатели взаимодействуют с медиками, поэтому тренировочные полёты проходят совместно с бригадами врачей для лучшей координации.

В учениях задействованы три самолёта, два вертолёта и беспилотные аппараты, добавили в ведомстве.