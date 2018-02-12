Ректор ВШЭ прокомментировал механизм лишения ученой степени

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лишать ученой степени, присужденной в российском вузе, должен тот же самый вуз, считает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.
"Первое, что мы должны исключить, — мы должны исключить ситуацию, когда решающий голос в присуждении степени получают люди, которые не читали диссертации, не являются специалистами по данному вопросу", — отметил ректор.
По его словам, настоящий специалист всегда увидит качество диссертации и проведет собеседование с человеком, чтобы узнать сам он писал научную работу или нет.
С 1 сентября 2016 года МГУ и СПбГУ получили возможность самостоятельно создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей, по которым советы могут принимать диссертации. В 2017 году распоряжением правительства был утвержден расширенных перечень таких организаций, куда вошли 19 вузов и четыре научные организации.