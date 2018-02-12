Ректор ВШЭ прокомментировал механизм лишения ученой степени

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лишать ученой степени, присужденной в российском вузе, должен тот же самый вуз, считает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

"Мне кажется, очень важно, чтобы мы отработали механизм лишения степени, когда все-таки, не наступая на права самих научных и образовательных организаций, лишать степени такого-то вуза должен сам этот вуз. В противном случае мы, извините меня, логику этого дела перечеркиваем", — сказал Кузьминов на заседании совета Ассоциации "Глобальных университетов".

"Первое, что мы должны исключить, — мы должны исключить ситуацию, когда решающий голос в присуждении степени получают люди, которые не читали диссертации, не являются специалистами по данному вопросу", — отметил ректор.

По его словам, настоящий специалист всегда увидит качество диссертации и проведет собеседование с человеком, чтобы узнать сам он писал научную работу или нет.

Ранее глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что диссертационные советы, присудившие ученую степень за некачественную диссертацию, не смогут рассматривать ходатайства о лишении этой ученой степени, отныне рассматривать такое заявление будет другой диссовет.

С 1 сентября 2016 года МГУ и СПбГУ получили возможность самостоятельно создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей, по которым советы могут принимать диссертации. В 2017 году распоряжением правительства был утвержден расширенных перечень таких организаций, куда вошли 19 вузов и четыре научные организации.