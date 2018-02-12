Собянин рассказал о росте числа легальных такси в ближайшие два года

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Количество легальных такси в Москве может увеличиться еще на 15-20 тысяч в ближайшие два года, а общее число действующих легальных такси составит уже 70 тысяч, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси в понедельник.

Встреча состоялась в Доме Такси, открытом в октябре 2017 года на базе офиса компании "Сити Мобил".

По словам Собянина, такси в Москве из "полукриминальной сферы" превратилось в настоящую современную развивающуюся отрасль, в которой на сегодняшний день работают порядка 100 тысяч человек. Ранее в Москве, по словам мэра, функционировало только до 8 тысяч легальных такси, и те не соответствовали никаким стандартам.

"Такси в Москве за последние пять лет состоялось. Это уже устоявшаяся отрасль, которая имеет свою ассоциацию, свои общественные организации и лидеров этой отрасли… В ближайшие года два количество таксистов увеличится еще на 15-20 тысяч, и это будет уже около 70 тысяч действующих такси в Москве", — сказал Собянин.