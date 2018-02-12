Медучреждения Москвы готовы помочь родственникам жертв авиакатастрофы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Медицинские учреждения Москвы и поликлиники будут в особом режиме оказывать помощь родственникам погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, которые прибудут в столицу на опознание, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Центральной станции Скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы и поликлиникам даны соответствующие распоряжения оказывать помощь при обращении родственников погибших в особом режиме", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы, где будут проводить опознание тел погибших, открылся медицинский кабинет для оказания помощи родственникам.

"На месте будут постоянно дежурить бригады скорой",- добавили в ведомстве.